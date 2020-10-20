Существует высокая цена, которую РоSSии придется заплатить за продолжение конфликта на Донбассе, - посол Великобритании

Мелинда Симонс не исключает новых антироSSийских санкций.

Существует высокая цена, которую РоSSии придется заплатить за продолжение конфликта на Донбассе, - посол Великобритании
Мелинда Симмонс
Фото: twitter.com/melsimmons24

Посол Великобритании Мелинда Симонс не исключает, что санкции против РоSSии за ее агрессию в Украине могут усиливаться.

Об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я не буду удивлена, если больше санкций могут появиться в течение ближайшего года, но я не могу пока подтвердить больше", - сказала она.

Симонс отметила, что санкции, связанные с Керченским мостом, которые поддержала Великобритания, были введены Евросоюзом, когда Соединенное Королевство еще было членом ЕС.

"Когда мы вышли из ЕС, то частью соглашения о переходном периоде, который действует до 2021 года, было то, что мы введем эти санкции. Так что у нас нет отдельного санкционного режима, пока мы не выйдем из ЕС. Мы были очень рады , что ЕС ввел эти санкции в связи с сооружением Керченского моста, а мы также к ним присоединились", - сказала посол.

Она считает, что санкции являются "четким и сильным" сигналом для РоSSии для прекращения вооруженной агрессии на Донбассе. Однако, отмечает Симонс, "лучше заранее о них не объявлять, так как это может уменьшить их эффект".

"РоSSия понимает, что существует очень высокая цена, которую ей придется заплатить за то, что она продолжает этот конфликт (на Донбассе, - ред.). И одна составляющая этой высокой цены - это санкции. Это четкий, сильный сигнал. Но также страны показывают, что они готовы военно участвовать в учениях. И, к слову, учения в Украине происходили одновременно с роSSийскими учениями "Кавказ-2020". Так что это показывает, что союзники приходят и оказывают военную поддержку, а не только гуманитарную помощь. И я знаю, что Великобритания не единственная страна, которая так думает", - подчеркнула посол.

Напомним, ранее Великобритания также объявила о введении санкций против РФ за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

В начале октября Минфин Великобритании ввел санкции против лиц и компаний, причастных к строительству моста между оккупированным Крымом и РФ.

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