Зеленский: Украина начинает строить две военные базы для защиты Черноморского региона

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве".

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

Об этом он сообщил в своем послании к Верховной Раде, передает "Цензор.НЕТ".

"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона ... Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда", - сказал Зеленский.

"А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - добавил президент.

Напомним, в феврале министр обороны Андрей Загороднюк также анонсировал строительство военных баз по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке.