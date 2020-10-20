Суд в Беларуси признал канал и логотип NEXTA экстремистскими

Теперь Мининформации должно ограничить доступ к ресурсу.

Суд в Беларуси признал канал и логотип NEXTA экстремистскими
Фото: tut.by

Суд Минска признал информационный канал мессенджера Telegram "NEXTA-Live" и логотип (цифровой водяной знак NEXTA) экстремистскими материалами.

Об этом сообщает государственное СМИ "БЕЛТА" со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что такое решение принято "в связи с содержанием информационной продукции с признаками экстремистской деятельности" - а именно видеороликов, призывов и публикаций как от имени редакции канала, так и подписчиков. Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.

После решения суда Министерству информации Беларуси необходимо включить канал и логотип NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространению.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Напомним, в августе Министерство внутренних дел РоSSии объявило в розыск незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало и Степана Путило, который создал Telegram-канал NEXTA, освещающий события в Беларуси. В сентябре главный редактор Telegram-канала Роман Протасевич покинул проект.

В конце сентября белорусское издание TUT.BY на три месяца лишили статуса СМИ. Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов, которые рассказывали о фальсификациях во время выборов президента.

8 сентября Лукашенко собрал на интервью роSSийские прокремлевские СМИ - представителей телеканалов Russia Today, "Первого канала", "РоSSия 1" и радиостанции "Говорит Москва".

Со 2 октября в Беларуси лишили аккредитации все иностранные СМИ.

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