Беларусь может закрыть маршруты в Украину из-за коронавируса

Также власти Беларуси могут закрыть маршруты в Польшу и Литву.

Из-за второй волны коронавируса Беларусь может закрыть маршруты в Украину.

Об этом сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сегодня многие международные маршруты стоят. За исключением Польши , Литвы и Украины. Но обстоятельства ухудшаются, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрывать, потому что они востребованы пассажирами", - заявил Тозик.

В Беларуси сейчас действует контроль за санитарным состоянием автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев, подвижного состава метрополитена, маршрутных такси, а также автовокзалов и автостанций. Проводятся профилактические и дезинфекционные мероприятия, пассажирам напоминают о правилах личной гигиены, рекомендуют использовать маски и по возможности соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, в середине октября Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен спрогнозировала, что работа безвизового режима Украины с Европейским Союзом полностью восстановится к лету 2021 года. По ее словам, следующим летом украинцам можно надеяться на отпуск в Европе.