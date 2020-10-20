Кличко: киевские участки уже оснащены дезинфекторами

Мэр призвал избирателей соблюдать социальную дистанцию.

Кличко: киевские участки уже оснащены дезинфекторами
Фото: kyivcity.gov.ua

Городская власть Киева закупила для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты - на это из бюджета столицы было выделено 1,3 млн грн. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

"В это воскресенье, 25 октября, как вы знаете, пройдут местные выборы. Эпидемиологическая ситуация - непростая. Поэтому надо, чтобы состоялись выборы безопасно. И для здоровья тех, кто придет голосовать, и для членов избирательных комиссий. Поэтому мы, как и обещали, закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты", - сказал Кличко. Он отметил, что на эти цели город выделил из бюджета 1,3 млн гривен. Закупленные средства уже доставлены на 1109 избирательных участков Киева. Также, по словам мэра, члены комиссий получили четкий регламент работы в день голосования. В том числе и об обязательной дезинфекции участков. Ее должны в день выборов сделать 4 раза. "Также я обращаюсь к киевлянам: на избирательных участках держите социальную дистанцию. Обязательно будьте в маске. Не ведите с собой детей. На входе на участки вам должны измерить температуру. А также проверить наличие защитной маски. Выборы состоятся безопасно, если мы все сознательно отнесемся к своему здоровью и соблюдению необходимых правил. А мы способны это сделать!" - отметил Виталий Кличко.

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