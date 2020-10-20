Кличко: киевские участки уже оснащены дезинфекторами

Городская власть Киева закупила для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты - на это из бюджета столицы было выделено 1,3 млн грн. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

"В это воскресенье, 25 октября, как вы знаете, пройдут местные выборы. Эпидемиологическая ситуация - непростая. Поэтому надо, чтобы состоялись выборы безопасно. И для здоровья тех, кто придет голосовать, и для членов избирательных комиссий. Поэтому мы, как и обещали, закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты", - сказал Кличко. Он отметил, что на эти цели город выделил из бюджета 1,3 млн гривен. Закупленные средства уже доставлены на 1109 избирательных участков Киева . Также, по словам мэра, члены комиссий получили четкий регламент работы в день голосования. В том числе и об обязательной дезинфекции участков. Ее должны в день выборов сделать 4 раза. "Также я обращаюсь к киевлянам: на избирательных участках держите социальную дистанцию. Обязательно будьте в маске. Не ведите с собой детей. На входе на участки вам должны измерить температуру. А также проверить наличие защитной маски. Выборы состоятся безопасно, если мы все сознательно отнесемся к своему здоровью и соблюдению необходимых правил. А мы способны это сделать!" - отметил Виталий Кличко.