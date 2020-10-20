Александр Лукашенко пообещал, что это его последний президентский срок

Лидер Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заключенными оппозиционерами в СИЗО заявил, что нынешний президентский срок станет для него последним. Он даже готов внести правки в белорусское законодательство, ограничив число позволенных президентских сроков до двух. По словам белорусского лидера, он уже "наелся президентства".

Лукашенко пообещал, что это его последний президентский срок

Бывший политзаключенный Юрий Воскресенский, которому в августе выдвинули объявление о массовых беспорядках, в частности, по ч. 2 ст. 293 УК РБ, участвовал в переговорах с главой государства в следственном изоляторе КГБ. По его словам, Лукашенко не шутил, когда говорил о том, что это его последний срок. Не известно, как другие оппозиционеры, но Воскресенский верит словам Лукашенка.

"Скажу вам одну сенсацию с круглого стола, Лукашенко заявил: даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух. Человек очень сильно повзрослел", — рассказал Воскресенский.

По его словам, разговор Лукашенко с членами оппозиции длился около пяти часов.

Лукашенко пообещал, что это его последний президентский срок

"Он был очень продуктивный, местами на повышенных тонах", но в итоге закончился конструктивно", - отметил бывший заключенный.

После поездки Лукашенко в СИЗО трех участников штаба оппозиции выпустили на свободу - члена инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмена Юрия Воскресенского и директора IТ-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича.

Ранее сообщалось, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская попросила Владимира Путина не вмешиваться в белорусские дела, но при этом заявила, что попросила бы у роSSийского президента денег в случае проведения повторных выборов в стране.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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