НКРЭКП повышает для украинцев цены, а для себя - зарплаты

НКРЭКП повышает для украинцев цены, а для себя - зарплаты

Политика руководства Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) представляет собой яркий пример лицемерия. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Магера.

"Одной рукой НКРЭКП повышает для всех украинцев цены на транспортировку электроэнергии. Ведь даже если тариф выше для предпринимателей, платить придется всем нам - бизнес не будет работать себе в убыток. Он или закроется, что вообще катастрофа для Украины, или заложит свои дополнительные расходы в цену товаров. И привет, новая волна инфляции", - сказал он.

С.Магера отметил, что при этом сама НКРЭКП повышает себе зарплаты в 1,5 раза в будущем году. Нардеп сообщил, что комиссия попросила на свое содержание из государственного бюджета почти 800 млн гривен - это на 50% больше, чем им платили в нынешнем году.

"То есть, пока мы с вами будем платить за очередное, совершенно не оправдано повышение тарифов, регуляторы, ведущих нас дорогой нищеты, будут получать больше. И я не знаю яркого примера лицемерия", - отметил он.

"Надеюсь, у государственных мужей хватит здравого смысла убрать статью из проекта госбюджета на следующий год, и не повышать расходы на содержание комиссии, законность которой до сих пор под большим вопросом. А у чиновников из НКРЭКП хватит мозгов наконец понять, что вытрясать последние деньги из промышленников, которые из-за карантина и падения мировых рынков и так на грани выживания - верх цинизма. Лучше заложить в бюджет средства на выплаты "зеленым" энергетикам - это значительно логичнее, чем добивать украинскую промышленность постоянными повышениями тарифов", - резюмировал С.Магера.



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