МИД Украины обратилось к правоохранителям по поводу агитации венгерских чиновников на Закарпатье

В МИД заявили, что неоднократно фиксировали признаки политической агитации государственными служащими Венгрии.

МИД Украины обратилось к правоохранителям по поводу агитации венгерских чиновников на Закарпатье

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что неоднократно фиксировали признаки политической агитации государственными служащими Венгрии, посещающими Закарпатскую область, и обратились в полицию с просьбой дать правовую оценку этим действиям.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"На каждый такой факт МИД реагирует в пределах своих полномочий, дипломатическим путем предостерегая венгерскую сторону от нарушения избирательного законодательства Украины и попыток вмешательства во внутренние дела нашего государства. Пренебрежение официальными призывами МИД Украины лишь доказывает наличие скрытой цели у венгерской стороны, которая неприемлема в межгосударственных отношениях", - говорится в сообщении.

МИД обратился к соответствующим правоохранительным структурам с просьбой дать свою оценку действиям венгерских чиновников.

"Надеемся, что официальные лица Венгрии как страны ЕС понимают важность верховенства права и больше не позволят себе действовать вопреки законам Украины или любого другого суверенного государства", - добавили в министерстве.

Ранее Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала, что госсекретарь по вопросам нацполитики Венгрии во время визита на Закарпатье агитировал за "Партию венгров Украины", и призвала дать оценку действиям Яноша Арпада Потапи.

Информация о его визите в венгроязычные школы Ужгорода находилась на сайте партии "КМКС "Партия венгров Украины". В частности, была приведена цитата Потапи о важности того, чтобы венгры на Закарпатье поддержали венгерских кандидатов на местных выборах в Украине 25 октября. Также на сайте и странице партии в Facebook были еще материалы о визите Потапи на другие объекты, где он также агитировал за эту партию. Похожее сообщение он разместил и на своей странице в Facebook.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, в Закарпатский областной совет баллотируются 54 кандидата от "КМКС "Партия венгров Украины", а депутатами Ужгородского городского совета хотят стать 37 представителей этой политической силы.

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