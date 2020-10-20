КМИС: 45% украинцев не поддерживают создание СЭЗ на Донбассе

32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос о том, что означает СЭЗ.

КМИС: 45% украинцев не поддерживают создание СЭЗ на Донбассе
Фото: president.gov.ua

45% украинцев не поддерживают предоставление статуса "свободной экономической зоны"(СЭЗ) Донецкой и Луганской областям, тогда как поддерживают эту инициативу 33,5%.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса КМИС.

На западе Украины поддерживают такую инициативу 27,1% опрошенных, не поддерживает 53,1%, в центре - 28,1% и 50,8% соответственно, на юге - 37,1% и 32,7% соответственно, на востоке, в том числе на Донбассе, 45,8% поддерживают, 35,5% - нет.

Среди избирателей партии "Слуга народа" такую инициативу поддерживают 19,8% опрошенных, 50,6% не поддерживают, среди избирателей партии "Европейская солидарность" - 11,3% и 79,6% соответственно. Среди избирателей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 68,2% поддерживают, 17,6% не поддерживают, среди избирателей партии "Батькивщина" - 40,7% и 50,2% соответственно.

Кроме этого, респондентам задавался вопрос "А что именно, по вашему мнению, означает "свободная экономическая зона"?" в открытой форме, то есть респонденты "своими словами" говорили, что именно они понимают.

"В целом, 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос. Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания "свободной экономической зоны". С другой стороны, много ответов респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем идет речь", - сообщили в КМИС.

Также респондентам в ходе опроса предлагалось выбрать одну из интерпретаций опроса президента: это искреннее намерение услышать мнение большинства или политическая технология для достижения собственных целей. Мнения респондентов распределились поровну: 44% считают, что это - искреннее намерение, 44% - что это политическая технология.

По данным КМИС, 41% респондентов не будут доверять результатам «опроса» президента. Будут им доверять - 43%.

Опрос проводился с 17 по 19 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей, близких к 50%, 3,9% - для показателей, близких к 25%, 2,7% - для показателей, близких до 10%.

Напомним, вопрос о СЭЗ на Донбассе является одним из пяти в списке опроса Владимира Зеленского в день выборов 25 октября.

В Офисе президента объяснили, что создание на неоккупированной части Донбасса специальных экономических условий повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции.

"Это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь о концепции региональной экономики, которая «сшивает» регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру", - заявили в ОПУ.

Подчеркивается, что сейчас речь идет только о неоккупированной территории.

В ОПУ также отметили, что свободная экономическая зона - часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Создание СЭЗ имеет целью привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.

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