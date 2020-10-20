СБУ разоблачила факты принудительного вовлечения жителей ОРДЛО в группировки боевиков

Для этого боевики создают искусственные препятствия при трудоустройстве, а также при выезде на подконтрольную украинской власти территорию.

СБУ разоблачила факты принудительного вовлечения жителей ОРДЛО в группировки боевиков
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила факты принудительного склонения жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области к участию в противоправной деятельности террористических группировок так называемой "ЛНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Во время досудебного следствия установлено, что главари боевиков заставляют местных жителей вступать в незаконные вооруженные формирования. Для этого они создают искусственные препятствия при трудоустройстве. Также злоумышленники втягивают мирных жителей в свои группировки путем запрета выезда на подконтрольную украинской власти территорию, в том числе для получения социальных выплат. Отказ от постановки на «военный учет» является поводом для дискриминации и репрессий", - говорится в сообщении.

Также в СБУ задокументировали факты силового вовлечения местного жителя в ряды боевиков. Злоумышленники через угрозы и запугивания заставляли мужчину становиться на учет в так называемом "военкомате ЛНР" и принимать "присягу".

По данным фактам правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале октября СБУзаблокировала контрабанду тяжелых наркотиков во временно оккупированную Донетчину. Обороты наркотрафика составляли до 2,5 млн гривен в месяц. Наркобизнес наладил житель временно оккупированного Донецка. Наркотики злоумышленник скупал у дилеров из Запорожской области и нелегально переправлял на собственном автомобиле через линию разграничения. С введением карантина наркоторговец разработал новый маршрут через территорию страны-агрессора и расширил клиентскую базу в РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
Блок рекламы


Похожие новости
В Запорожье СБУ разоблачила на таможне коррупционную схему экспорта зерна на десятки миллионов гривенВ Запорожье СБУ разоблачила на таможне коррупционную схему экспорта зерна на десятки миллионов гривен
Представитель ОРДЛО в ТКГ Гармаш прокомментировал "вопрос Зеленского" о свободной экономической зоне на ДонбассеПредставитель ОРДЛО в ТКГ Гармаш прокомментировал "вопрос Зеленского" о свободной экономической зоне на Донбассе
СБУ разоблачила межрегиональную группу по подделке паспортов ЕвросоюзаСБУ разоблачила межрегиональную группу по подделке паспортов Евросоюза
"Их место за решеткой или на кладбище", - Турчинов прокомментировал дело об амнистии боевиков"Их место за решеткой или на кладбище", - Турчинов прокомментировал дело об амнистии боевиков
Девять жителей Прилук создали фейковый "горсовет" и обещали "расформировать" местные органы властиДевять жителей Прилук создали фейковый "горсовет" и обещали "расформировать" местные органы власти
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
СБУ изъяла из тайников боевиков почти 100 тыс. боеприпасов с начала годаСБУ изъяла из тайников боевиков почти 100 тыс. боеприпасов с начала года
Освобожденный из плена боевиков танкист Богдан Пантюшенко вернулся на фронтОсвобожденный из плена боевиков танкист Богдан Пантюшенко вернулся на фронт
Представители ОРДЛО сих пор не предоставили списки на обмен пленными, - ЗеленскийПредставители ОРДЛО сих пор не предоставили списки на обмен пленными, - Зеленский
МИД отреагировал на призыв жителей оккупированного Крыма в роSSийскую армиюМИД отреагировал на призыв жителей оккупированного Крыма в роSSийскую армию
Последние новости
Подгружаем последние новости