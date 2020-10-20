СБУ разоблачила факты принудительного вовлечения жителей ОРДЛО в группировки боевиков

Для этого боевики создают искусственные препятствия при трудоустройстве, а также при выезде на подконтрольную украинской власти территорию.

Служба безопасности Украины разоблачила факты принудительного склонения жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области к участию в противоправной деятельности террористических группировок так называемой "ЛНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Во время досудебного следствия установлено, что главари боевиков заставляют местных жителей вступать в незаконные вооруженные формирования. Для этого они создают искусственные препятствия при трудоустройстве. Также злоумышленники втягивают мирных жителей в свои группировки путем запрета выезда на подконтрольную украинской власти территорию, в том числе для получения социальных выплат. Отказ от постановки на «военный учет» является поводом для дискриминации и репрессий", - говорится в сообщении.

Также в СБУ задокументировали факты силового вовлечения местного жителя в ряды боевиков. Злоумышленники через угрозы и запугивания заставляли мужчину становиться на учет в так называемом "военкомате ЛНР" и принимать "присягу".

По данным фактам правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале октября СБУзаблокировала контрабанду тяжелых наркотиков во временно оккупированную Донетчину. Обороты наркотрафика составляли до 2,5 млн гривен в месяц. Наркобизнес наладил житель временно оккупированного Донецка. Наркотики злоумышленник скупал у дилеров из Запорожской области и нелегально переправлял на собственном автомобиле через линию разграничения. С введением карантина наркоторговец разработал новый маршрут через территорию страны-агрессора и расширил клиентскую базу в РоSSии.