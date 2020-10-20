Суркисы VS Приватбанк: Офис генпрокурора отстоял в Верховном Суде 1 миллиард госактивов

Офис генпрокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд грн активов государства в деле Приватбанка и фактически предотвратил выбытие еще 28 млрд гривен по аналогичным искам. Дело передали в Печерский райсуд. Об этом в фейсбуке сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Фото: apostrophe.ua

Что известно

«Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд гривен активов государства в деле Приватбанка и фактически предотвратил выбытие еще 28 млрд гривен по аналогичным искам. И мы продолжим бороться за сохранение этих средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело», — написала Венедиктова.

По ее словам, речь идет о депозитах лиц, которые попали под признаки связанных с банком.

«Средства в ходе национализации Приватбанка были списаны по общеевропейскому механизму bail-in, чтобы урегулировать неплатежеспособность финучреждения за счет внутренних источников. Истцы не оставляют попыток их отсудить», — пояснила она.

Что означает возврат дела в Печерский суд

Как уточняет Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, текст решения Верховного суда от 15 июля 2020 года, которым он частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ, Кабинета министров и Приватбанка, подтвердив законность bail-in, был опубликован 22 сентября, а 23 сентября по ходатайству представителей Суркисов дело было передано в Печерский райсуд.

Когда Верховный суд закрывает производство в связи с неподсудностью дела судам предыдущих инстанций, то по ходатайству стороны он может направить это дело в суд, которому оно подсудно.

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