Суркисы VS Приватбанк: Офис генпрокурора отстоял в Верховном Суде 1 миллиард госактивов
Офис генпрокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд грн активов государства в деле Приватбанка и фактически предотвратил выбытие еще 28 млрд гривен по аналогичным искам. Дело передали в Печерский райсуд. Об этом в фейсбуке сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Что известно
«Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд гривен активов государства в деле Приватбанка и фактически предотвратил выбытие еще 28 млрд гривен по аналогичным искам. И мы продолжим бороться за сохранение этих средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело», — написала Венедиктова.
По ее словам, речь идет о депозитах лиц, которые попали под признаки связанных с банком.
«Средства в ходе национализации Приватбанка были списаны по общеевропейскому механизму bail-in, чтобы урегулировать неплатежеспособность финучреждения за счет внутренних источников. Истцы не оставляют попыток их отсудить», — пояснила она.
Что означает возврат дела в Печерский суд
Как уточняет
Когда Верховный суд закрывает производство в связи с неподсудностью дела судам предыдущих инстанций, то по ходатайству стороны он может направить это дело в суд, которому оно подсудно.
Напомним
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Дело об отмене национализации Приватбанка возобновили. Бывший собственник Приватбанка Игорь Коломойский подал апелляцию на возобновление в Хозсуде процесса об отмене договора купли-продажи банка Минфину. Согласно системе судебных реестров, слушания назначены на 26 ноября 2020 года.
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2 сентября 2020 года Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с Приватбанка $350 млн. Компании требовали, чтобы Приватбанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. Общая сумма требований компаний – $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов.
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После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисов признаны связанными лицами с экс-владельцами банка.
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9 сентября Верховный Суд остановил взыскание 10 млрд грн с Приватбанка в пользу Суркисов.