Кабмин призвал работодателей по возможности перевести всех на «удаленку»

Кабмин рекомендует работодателям ввести посменный режим, а по возможности — перевести всех сотрудников на дистанционную работу в связи с активным распространением коронавируса. Об этом заявила замминистра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в понедельник, 19 октября.

Кабмин призвал работодателей по возможности перевести всех на «удаленку»
Фото: glavcom.ua

Какие меры должны предпринять работодатели

«Каждый работодатель должен организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе — работали в удаленном доступе...», — отметила Микичак.

«Любые собрания пытаться проводить с соблюдением дистанции, всех требований, касающихся карантина. Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в „живом“ формате», — сказала Микичак.

К чему призвали украинцев

Замглавы Минздрава напомнила о необходимости носить маску «везде, где есть более двух-трех человек», прежде всего в транспорте, лифтах, торговых центрах, на рынках, а также в помещении, где человек работает.

Также в МОЗ призвали граждан не посещать концерты и различного рода празднования, в частности свадьбы.

Напомним, 13 октября правительство продлило действие адаптивного карантина до конца 2020 года.

Какие ограничения будут действовать:

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