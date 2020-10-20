Рада приняла постановление о бесплатных тестах на ковид и создании горячей линии

Документ предусматривает создание Национального штаба противодействия биологическим угрозам.

Рада приняла постановление о бесплатных тестах на ковид и создании горячей линии
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада Украины приняла постановление "О мерах противодействия распространению коронавируса и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз".

Рада рассматривала постановление по процедуре ad hoc. За соответствующий документ в целом с соответствующими поправками проголосовали 308 нардепов.

Над документом работали все парламентские фракции. Постановление дает возможность людям с подозрением на коронавирус или уже с установленным диагнозом обратиться в единую горячую линию, также предусмотрены бесплатные тесты на ковид и возможность пройти тестирование на дому.

Этот документ предусматривает рекомендацию президенту Украины создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам.

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий: "Комитет поддержал идею создания Национального штаба противодействия ковид-19 под председательством президента Украины. Вместе с тем при рассмотрении комитет высказал ряд замечаний: предусмотреть механизм, который позволит закону о страховых выплатах медикам работать на практике, скорректировать норму относительно субвенции, предоставляемой больницам, принимающим инфекционных больных, обеспечить хотя бы 40% населения бесплатной, безопасной и качественной вакциной после ее появления, разработать алгоритм развертывания временных госпиталей, создать базу данных и электронный реестр подтвержденных случаев".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко перечислила основные пункты постановления: бесплатные тесты, горячая линия, бесплатные тесты для тех, у кого есть симптомы, бесплатные лекарства для тех, кто лечится амбулаторно и в стационаре, бесплатная диагностика включая анализ, 300% доплаты медикам и немедицинским работникам, контактирующим с больными, 15 прожиточных минимумов в качестве страховки медикам в случае болезни, развертывание лабораторных сетей до 100 тыс. ПЦР-тестов в сутки, восстановление системы государственной санэпидслужбы, создание отечественных мощностей для выработки ПЦР-тестов.

Главными задачами штаба определены:

  • введение в действие единой многоканальной телефонной линии - системы прямой связи с государством граждан с симптомами или диагнозом коронавируса "с целью проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи, обеспечения ранней самоизоляции";
  • эффективная бесплатная диагностика и тестирование на коронавирус;
  • создание условий для эффективного лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях путем восстановления на уровне местного самоуправления системы неотложной медицинской помощи;
  • устойчивое функционирование системы экстренной медицинской помощи путем полного финансового обеспечения потребностей и обновления материально-технической базы;
  • принятие мер по повышению эффективности лечения больных ковидом в стационарах.

Напомним, что 11 октября Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса в стране. В частности, в школах были введены осенние каникулы до конца октября, вузы перевели на дистанционное обучение, работу заведений ограничили.

Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 декабря и изменил некоторые нормы. Время работы ресторанов и других заведений общественного питания ограничивается с 7 утра до 22 часов. До этого им можно было работать до полуночи.

В зеленой зоне участие в массовых заведениях могут принимать не более 50 человек, в желтой - не более 30, оранжевой - до 20.

На спортивных мероприятиях запрещено присутствие зрителей. Запрет не распространяется на международные мероприятия, но Минздрав будет принимать отдельное решение относительно них.

Школам рекомендовано уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а заведениям профессионального и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября. Студентам по возможности рекомендуется выехать из общежитий.

Органам местного самоуправления рекомендовали увеличить количество общественного транспорта и контролировать соблюдение карантинных требований при перевозках.

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