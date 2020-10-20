У Зеленского рассказали, сколько денег осталось на COVID-19 в Украине

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что в коронавирусном фонде еще есть деньги на борьбу с COVID-19 – на доплаты врачам, и на социальную поддержку. На сегодняшний день потрачено 40% выделенных средств.

В Офисе Владимира Зеленского сообщили, что в "ковидфонде" на данный момент есть 34 млрд гривен. Фонд был создан в апреле, с общей суммой в 65 млрд грн.

"Деньги - есть. И на доплаты врачам, и на социальную поддержку. Использование ковидфонда - 40%. Уважаемые, деньги есть. На дороги было потрачено 16 млрд гривен, часть которых (расходов, - Ред.) не проведена", - заявила Юлия Ковалив.

В период карантина деньги из коронавирусного фонда были потрачены на переоборудование больниц, закупки медикаментов, тесты, доплаты медикам. Кроме того, 20 миллиардов гривен из этих денег направили на пенсионную реформу, и еще несколько миллиардов на строительство дорог. Еще 1,3 млрд грн были выделены также на местные выборы.

Месяц назад президент Владимир Зеленский заверил украинцев, что деньги из коронавирусного фонда не тратятся непонятно куда. Кроме того, в Офисе президента был создан еще один фонд по ликвидации последствий коронавируса с бюджетом 374 миллиона 620 тысяч гривен негосударственных средств. Деньги в этот фонд выделило уже не государство, а представители украинского бизнеса.

Напомним, Петр Порошенко обвинил команду Зеленского в разворовывании бюджетных средств из Фонда для борьбы с коронавирусом.