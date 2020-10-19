Правительство выделило 571 миллион гривен субвенции для обеспечения кислородом больных коронавирусом

Кабмин работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

Правительство выделило 571 миллион гривен субвенции для обеспечения кислородом больных коронавирусом
Фото: пресслужба ОПУ

Правительство выделило 571 миллион гривен субвенции для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Также правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци". Министерство здравоохранения рассматривает эти койки для использования в ургентных ситуациях", - говорится в сообщении.

Об этом доложили на селекторном совещании по предотвращению распространения и ликвидации последствий коронавируса в Украине, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что достаточно коек, обеспеченных кислородом, в больницах", - сказал глава государства.

В свою очередь, в Минздраве доложили, что сейчас в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. - свободны.

Напомним, в октябре Степанов сообщил, что медицинская система страны может не выдержать, если украинцы массово не начнут соблюдать установленные правила эпидемической безопасности. Он также добавил, что Министерство здравоохранения начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных.

В ВОЗ прогнозируют, что до конца года в Украине ежедневно будут выявлять по 7-9 тысяч новых больных коронавирусом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.infoПартию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.info
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноябряКличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноября
Порошенко анонсировал продолжение масштабной борьбы с коронавирусом после выборовПорошенко анонсировал продолжение масштабной борьбы с коронавирусом после выборов
Руководитель "Укравтодора" в Винницкой области, который предлагал главе ОГА 4,2 млн гривен взятки, вышел под залогРуководитель "Укравтодора" в Винницкой области, который предлагал главе ОГА 4,2 млн гривен взятки, вышел под залог
В Запорожье СБУ разоблачила на таможне коррупционную схему экспорта зерна на десятки миллионов гривенВ Запорожье СБУ разоблачила на таможне коррупционную схему экспорта зерна на десятки миллионов гривен
В Николаевском центре, где лечат больных ковидом, проводят обыск из-за ремонтаВ Николаевском центре, где лечат больных ковидом, проводят обыск из-за ремонта
Больного коронавирусом Порошенко выписали из больницы, его состояние улучшилосьБольного коронавирусом Порошенко выписали из больницы, его состояние улучшилось
Глава Одесской ОГА заболел коронавирусомГлава Одесской ОГА заболел коронавирусом
В ВСУ назвали количество больных COVID-19 среди военныхВ ВСУ назвали количество больных COVID-19 среди военных
Министр внутренних дел Молдовы второй раз заразился коронавирусомМинистр внутренних дел Молдовы второй раз заразился коронавирусом
Нардеп от "Батькивщины" заразился коронавирусомНардеп от "Батькивщины" заразился коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости