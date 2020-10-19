Кабмин работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и в Донецкой области

Правительство выделило 571 миллион гривен субвенции для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Также правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве , Одессе и Донецкой области. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци". Министерство здравоохранения рассматривает эти койки для использования в ургентных ситуациях", - говорится в сообщении.

Об этом доложили на селекторном совещании по предотвращению распространения и ликвидации последствий коронавируса в Украине, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что достаточно коек, обеспеченных кислородом, в больницах", - сказал глава государства.

В свою очередь, в Минздраве доложили, что сейчас в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. - свободны.

Напомним, в октябре Степанов сообщил, что медицинская система страны может не выдержать, если украинцы массово не начнут соблюдать установленные правила эпидемической безопасности. Он также добавил, что Министерство здравоохранения начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных.

В ВОЗ прогнозируют, что до конца года в Украине ежедневно будут выявлять по 7-9 тысяч новых больных коронавирусом.