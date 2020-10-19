Рада будет предлагать Зеленскому создание Национального штаба противодействия биологическим угрозам (документ)

Штаб предусматривает введение в действие многоканальной телефонной линии для больных ковидом.

Рада будет предлагать Зеленскому создание Национального штаба противодействия биологическим угрозам (документ)
Фото: Lb.ua

Верховная Рада завтра будет предлагать к рассмотрению проект постановления "О мерах противодействия распространению коронавируса и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз".

Постановление рекомендует президенту Украины создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам. Об этом говорится в документе, опубликованном нардепом от "Голоса" Ярославом Железняком в Telegram.

Главными задачами штаба определены:

  • введение в действие единой многоканальной телефонной линии - системы прямой связи с государством граждан с симптомами или диагнозом коронавируса "с целью проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи, обеспечения ранней самоизоляции";
  • эффективная бесплатная диагностика и тестирование на коронавирус;
  • Создание условий для эффективного лечения коронавируса в амбулаторных условиях путем восстановления на уровне местного самоуправления системы неотложной медицинской помощи;
  • Устойчивое функционирование системы экстренной медицинской помощи на условиях полного финансового обеспечения потребностей и обновления материально-технической базы;
  • принятие мер по повышению эффективности лечения больных ковидом в стационарах.

Также предлагается организовать предоставление социальной поддержки пациентам с коронавирусом, в частности, создать возможности для социального дистанцирования и самоизоляции граждан из группы риска.

Напомним, что завтра на первом и единственном за октябрь парламентском заседании с 10:00 до 10:30 пройдут выступления представителей депутатских фракций и групп, после этого будет выступать президент Владимир Зеленский. Также предлагается рассмотреть проект Постановления "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз" и заслушать министра здравоохранения Максима Степанова о текущем состоянии дел с заболеванием COVID- 19.

Бюджет, как планировалось, в первом чтении рассматривать не будут.

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