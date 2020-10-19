Зеленский просит Шмыгаля разобраться с ТЭС Ахметова, которую ранее премьер возглавлял

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "сформировать конкурентный рынок электроэнергии" на Бурштынском острове, привлекая Антимонопольный комитет. Об этом говорится в письме Зеленского, сообщает "Экономическаяч правда".

В частности президент просит "проработать вопрос о формировании конкурентного рынка электрической энергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", привлекая к указанной проблеме Антимонопольный комитет".

Отметим, что 90% генерирующих мощностей в регионе приходится на Бурштынскую ТЭС энергохолдинга ДТЭК. В первом квартале 2020 года в этом регионе цена на электроэнергию была самая высокая в Европе.

Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС в качестве директора в 2018-2019 годах.