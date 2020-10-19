Кличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноября

Еще и без финансирования.

Кличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноября
Фото: facebook/Кличко - мер

Киев, как и остальные регионы, получил поручение от Минздрава об обеспечении в опорных больницах 80% коек кислородом до 1 ноября, но выделенные на это правительством деньги пока не поступили. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции. В силу отсутствия бюджетных средств и из-за бюрократизма процедур он считает это требование невозможным для выполнения в обозначенные сроки.

"Для этого государство выделило Киеву - пока на бумаге - 29,6 млн грн. И определило, что эти работы мы должны осуществить до 1 ноября. Вместе с тем правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту. Относительно упрощения этой процедуры. А сегодня только процедура закупки занимает около двух месяцев! И, если учесть еще и ремонтные работы, то до 1 ноября успеть - нереально", - подчеркнул мэр Киева. Кроме того, он отметил, что ответа на обращение городских властей по поводу приема больных киевлян в оборудованных больницах с медперсоналом Академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях столица от правительства до сих пор не получила.

Однако, отметил мэр, Киев постоянно самостоятельно работает над организацией отлаженной системы кислородного снабжения, а также обеспечением кислородными концентраторами опорных больниц. Ведь это одно из условий для приема больных коронавирусом. С начала года на эти цели город из бюджета выделил почти 14 млн гривен. Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве развернуто уже почти 2800 коек в 22 столичных больницах. 19 из этих больниц уже принимают пациентов с вирусом, три больницы готовятся и обустраивают отделения: Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы №12 и №18.

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