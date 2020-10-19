Кличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноября

Киев, как и остальные регионы, получил поручение от Минздрава об обеспечении в опорных больницах 80% коек кислородом до 1 ноября, но выделенные на это правительством деньги пока не поступили. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции. В силу отсутствия бюджетных средств и из-за бюрократизма процедур он считает это требование невозможным для выполнения в обозначенные сроки.

"Для этого государство выделило Киеву - пока на бумаге - 29,6 млн грн. И определило, что эти работы мы должны осуществить до 1 ноября. Вместе с тем правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту. Относительно упрощения этой процедуры. А сегодня только процедура закупки занимает около двух месяцев! И, если учесть еще и ремонтные работы, то до 1 ноября успеть - нереально", - подчеркнул мэр Киева . Кроме того, он отметил, что ответа на обращение городских властей по поводу приема больных киевлян в оборудованных больницах с медперсоналом Академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях столица от правительства до сих пор не получила.