Госсекретарь по вопросам нацполитики Венгрии во время визита на Закарпатье агитировал за "Партию венгров Украины"

ОПОРА призвала МИД вмешаться в ситуацию.

Госсекретарь по вопросам нацполитики Венгрии во время визита на Закарпатье агитировал за
Фото: скрін відео

Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала ряд фактов, свидетельствующих о нарушении требований украинского законодательства в сфере выборов государственным секретарем Венгрии по вопросам национальной политики во время его визита на Закарпатье, и призвала дать оценку действиям Яноша Арпада Потапи.

Об этом информирует пресс-служба ОПОРЫ.

"8-9 октября Государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи во время визита на Закарпатье, в частности на некоторые объекты в Ужгороде, Ужгородском и Береговском районах, осуществил агитацию в пользу политической партии "КМКС "Партия венгров Украины". Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала ряд фактов, свидетельствующих о нарушении требований украинского законодательства, и обратилась в Министерство иностранных дел", - говорится в сообщении.

По юридической оценке экспертов Гражданской сети ОПОРА, приведенные публикации свидетельствуют о совершении государственным секретарем Венгрии по вопросам национальной политики Яношем Арпадом Потапи действий, которые содержат признаки нарушения правил проведения агитации на территории Украины.

Гражданская сеть ОПОРА призвала Министерство иностранных дел Украины дать оценку действиям представителя высокого ранга государственного корпуса зарубежной страны, соблюдения им законодательства Украины в сфере выборов, а также принять меры, предусмотренные законодательством в пределах компетенции МИД.

Напомним, ранее Украина не пустила на Закарпатье госсекретаря Венгрии по нацполитике. Арпад Потапи планировал посетить церемонию открытия школы №10 в Ужгороде 3 сентября. Реконструкцию учебного заведения финансировало венгерское правительство.Тогда в украинском МИД заявили, что Потапи не пустили из-за запрета на въезд иностранцев в связи с коронавирусом.

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