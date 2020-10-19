Геращенко: нарушений во время предвыборной кампании почти в 5 раз больше, чем в прошлые годы

"Похоже, последние честные выборы в этой стране прошли во времена президентства Порошенко".

Геращенко: нарушений во время предвыборной кампании почти в 5 раз больше, чем в прошлые годы
Ирина Геращенко
Фото: eurosolidarity.org

Полиция зарегистрировала более 2900 нарушений во время предвыборной кампании. Об этом на заседании согласительного совета со ссылкой на данные организации «Опора» сообщила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко. По ее словам, это почти в пять раз больше, чем на прошлых президентских (614 нарушений) и парламентских (537) выборах.

«Похоже, последние честные выборы в этой стране прошли во времена президентства Порошенко», - отметила сопредседатель фракции.

Она пожаловалась, что сейчас по стране фиксируются изуродованные борды «Европейской Солидарности», например, в Черкассах и в Полтаве. Кроме того, избирательная комиссия в Кременчуге отказывала в регистрации кандидатов от «Европейской Солидарности» даже после решений суда.

«И в это время президент, вместо того, чтобы гарантировать честные выборы, занимается псевдоопросом с непонятными источниками финансирования. Если у президента есть лишние средства, пусть направит их на борьбу с ковидом», - отметила депутат.

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