В ПАСЕ прокомментировали выход РоSSии из переговоров о МН17
Диалог должен быть продолжен.
В Парламентской ассамблее Совета Европы разочарованы выходом РоSSии из консультационной группы относительно катастрофы малайзийского боинга рейса MH17 на Донбассе.
Об этом говорится в распространенном 19 октября заявлении румынского парламентария Титуса Корлэцяна, являющегося докладчиком по вопросу привлечения к ответственности причастных к сбитию малайзийского самолета в небе над Донбассом.
"Выход РоSSии из трехсторонних переговоров - это плохой сигнал, прежде всего для семей жертв. Ради их интересов диалог должен быть продолжен", - цитирует депутата Укринформ.
Напомним, РоSSийская Федерация 15 октября заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами в отношении расследования катастрофы малайзийского боинга рейса MH17 на Донбассе. В роSSийском МИДе считают, что Нидерланды "преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы".
В МИД Украины выход РоSSии из консультационной группы по MH17 считают признаком страха Москвы перед правдой о трагедии.
Саммит глав государств и правительств Евросоюза призвал РоSSию возобновить трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами относительно катастрофы рейса MH17 в июле 2014 года.