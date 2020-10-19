В ПАСЕ прокомментировали выход РоSSии из переговоров о МН17

Диалог должен быть продолжен.

В ПАСЕ прокомментировали выход РоSSии из переговоров о МН17
Фото: assembly.coe.int

В Парламентской ассамблее Совета Европы разочарованы выходом РоSSии из консультационной группы относительно катастрофы малайзийского боинга рейса MH17 на Донбассе.

Об этом говорится в распространенном 19 октября заявлении румынского парламентария Титуса Корлэцяна, являющегося докладчиком по вопросу привлечения к ответственности причастных к сбитию малайзийского самолета в небе над Донбассом.

"Выход РоSSии из трехсторонних переговоров - это плохой сигнал, прежде всего для семей жертв. Ради их интересов диалог должен быть продолжен", - цитирует депутата Укринформ.

Напомним, РоSSийская Федерация 15 октября заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами в отношении расследования катастрофы малайзийского боинга рейса MH17 на Донбассе. В роSSийском МИДе считают, что Нидерланды "преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы".

В МИД Украины выход РоSSии из консультационной группы по MH17 считают признаком страха Москвы перед правдой о трагедии.

Саммит глав государств и правительств Евросоюза призвал РоSSию возобновить трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами относительно катастрофы рейса MH17 в июле 2014 года.

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