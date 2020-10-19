МОН анонсировало повышение зарплаты учителям на 30%

С июля 2021 года должностной оклад учителей будет почти на 30% больше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Уровень заработной платы работников области образования в 2021 году будет повышен в два этапа: в январе и в июле. Такие изменения предусмотрены в проектах Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год"", - говорится в сообщении.

Итак, если должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в январе 2019 года составил 3 тыс. 496 грн, в сентябре 2020 года - 4 тыс. 050 грн. Согласно проекту Госбюджета-2021 с января уровень должностного оклада повысится до 4 тыс. 859 грн, с июля 2021-го - до 5 тыс. 265 грн.

Должностной оклад учителя I категории в январе 2019 года составил 4 тыс. 361 грн, в сентябре 2020-го - 5 тыс. 051 грн. Предполагается, что с января 2021-го увеличится до 6 тыс. 061 грн, с июля 2021-го - до 6 тыс. 567 грн.

У учителя высшей категории заведения общего среднего образования в январе 2019 года должностной оклад составлял 4 тыс. 649 грн. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тыс. 385 грн. С января 2021-го он составит 6 тыс. 461 грн, с июля 2021-го - 7 тыс. 001 грн.

Фото: mon.gov.ua

В министерстве отмечают, что с учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей - 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно вычислить фактическую заработную плату.

Напомним, Министерство здравоохранения в бюджете на 2021 год заложило повышение заработной платы врачам до 22-23 тыс. гривен.