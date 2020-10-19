Тимошенко предложила ежегодно открывать по станции метро в Киеве
А также отремонтировать весь жилой фонд.
Наполнение бюджета города и сохранение в нем большей части налогов киевлян. Такой видит первоочередную задачу после выборов лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. 19 октября вместе с однопартийцами она представила свое видение необходимых изменений в столице.
«Самое главное - нам надо наполнить бюджет города Киева и сделать так, чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, оставалась в бюджете города. Но очень важно, чтобы эти дополнительные финансы, которые мы обеспечим для столицы, не использовались на коррупцию, откаты и неэффективные действия, связанные с чьим-то лоббистским бизнесом», - отметила Юлия Тимошенко.
В первую очередь она предлагает направить средства столичного бюджета на:
- реставрацию и ремонт всего жилого фонда города Киева;
- разгрузку транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро в столице;
- увеличение количества экологического транспорта: троллейбусов и трамваев;
- обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан;
- введение социальной защиты пенсионеров и доплату от 500 до 1000 гривен в месяц;
- введение обязательного медицинского страхования в виде муниципальной медицинской страховки;
- повышение зарплат для столичных медиков на уровне не ниже, чем в соседней Польше;
- создание муниципальной столичной полиции.
Кроме того, Тимошенко считает, что столице нужна полная реконструкция Бортнической станции аэрации, строительство современного мусороперерабатывающего завода и полная реконструкция системы очистки водопроводной воды для города Киева.