Тимошенко предложила ежегодно открывать по станции метро в Киеве

А также отремонтировать весь жилой фонд.

Наполнение бюджета города и сохранение в нем большей части налогов киевлян. Такой видит первоочередную задачу после выборов лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. 19 октября вместе с однопартийцами она представила свое видение необходимых изменений в столице.

«Самое главное - нам надо наполнить бюджет города Киева и сделать так, чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, оставалась в бюджете города. Но очень важно, чтобы эти дополнительные финансы, которые мы обеспечим для столицы, не использовались на коррупцию, откаты и неэффективные действия, связанные с чьим-то лоббистским бизнесом», - отметила Юлия Тимошенко.

В первую очередь она предлагает направить средства столичного бюджета на:

реставрацию и ремонт всего жилого фонда города Киева;

разгрузку транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро в столице;

увеличение количества экологического транспорта: троллейбусов и трамваев;

обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан;

введение социальной защиты пенсионеров и доплату от 500 до 1000 гривен в месяц;

введение обязательного медицинского страхования в виде муниципальной медицинской страховки;

повышение зарплат для столичных медиков на уровне не ниже, чем в соседней Польше;

создание муниципальной столичной полиции.