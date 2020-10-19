Книгу Кипиани о Стусе, против которой судился Медведчук, раскупили за считанные минуты после того, как суд запретил ее продажу

Запрещенный раздел о Медведчуке есть в свободном доступе в интернете.

Книгу Кипиани о Стусе, против которой судился Медведчук, раскупили за считанные минуты после того, как суд запретил ее продажу
Фото: Якабу

Книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани после сообщения о запрете Дарницким судом ее продажи раскупили за считанные минуты и в издательстве, и у остальных дистрибьюторов.

Об этом сообщили в издательстве Vivat.

"Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право. Предзаказ на книгу можно сделать только в интернет-магазине Vivat и лично у автора Вахтанга Кипиани", - говорится в сообщении на странице издательства в фейсбуке.

Нового тиража книги "Дело Василия Стуса" ориентировочно ожидают 2 ноября. Розничная цена на книгу по-прежнему 260 грн, как и было раньше.

"Мы не хотим спекуляций на горячей теме и призываем не делать этого и других книжных дистрибьюторов", - отметили в издательстве. Один из двух разделов книги Кипиани, "оскорбивших" Виктора Медведчука, есть в свободном доступе в интернете. Его опубликовала "Украинская правда".

Сегодня стало известно, что Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани "до устранения нарушения неимущественных прав председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука".

Суд признал, что "некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство истца".

Напомним, в августе 2019 года лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РоSSии Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани. Медведчук требовал запретить продажу в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги.

В августе 2018-го стало известно, что из фильма "Стус" убрали все сцены, где фигурирует Медведчук.

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