В Минздраве не исключают до 35 тысяч вирусных заболеваний в сутки

Прогноз включает заболевание как коронавирусом, так и гриппом.

В Минздраве не исключают до 35 тысяч вирусных заболеваний в сутки
Фото: uacrisis.org

В Министерстве здравоохранения прогнозируют 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случае. Прогноз включает заболевание как коронавирусом, так и гриппом.

Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября - начале ноября.

"Худший сценарий, который был посчитан, он состоит в 35 тысячах суточного количества случаев заболевания", - сказал Кузин.

По словам и.о. директора ЦОЗ, сценарий с 20 тысячами новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичен.

"Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна", - добавил он.

Кузин ожидает, что при текущем сценарии такие цифры возможные через три-четыре недели.

А вот пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

"Мы рассчитываем, что пик эпидемии будет в конце ноября, потому что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций. Если говорить как об ОРВИ, так и о новой коронавирусной инфекции, пик волны чаще всего происходит в конце ноября и после этого идет на спад на протяжении декабря, января... Мы рассчитываем на то, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября", - отметил представитель Минздрава.

Напомним, результаты моделирования Киевской школы экономики свидетельствуют о том, что в ноябре ежедневное количество новых больных ковидом в Украине может достичь 10 тысяч. До конца года от коронавируса могут умереть до 20 тысяч украинцев.

Согласно моделированию КШЭ, Украина движется к худшему сценарию пандемии.

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