Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"

Для депутатов фракции "Слуга народа" разработали новый этический кодекс, который уже вскоре могут подписать.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил депутат монобольшинства Александр Качура.

"Я с коллегами наработал новый устав, новое положение - этический кодекс - для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все потеряно, далеко не все. Такая перезагрузка произойдет, и мы станем более эффективными", - рассказал депутат.

При этом Качура соглашается с тем, что предыдущий внутрифракционный документ - так называемый Меморандум о деятельности депутата, который "слуги народа" подписывали в начале своей каденции, - оказался неэффективным.

"Если говорить о меморандуме, то это именно ответственность человека, его подписавшего. Я не нарушаю меморандум. Мне кажется, это персональная ответственность каждого депутата: он перед избирателями несет и политическую, и этическую, в том числе, ответственность. И я считаю, что в отдельных случаях депутаты должны были сложить свои полномочия (так, как это было предусмотрено меморандумом, который мы изначально подписывали). Правильно, что инициировали этот меморандум, но, к сожалению, у нас нет сейчас оснований отозвать народного депутата", - считает Качура.

Перед выборами все кандидаты в народные депутаты от "Слуги народа" подписали меморандум, в котором, среди прочего, обязывались не "кнопкодавить", однако несколько позже, уже в статусе парламентариев, кое-кто из представителей этой политической силы нарушил это обещание.

Напомним, в декабре Рада ввела штраф до 85 тысяч гривен за "кнопкодавство". За такое решение проголосовал 261 депутат.