В Дрогобыче подожгли автомобиль кандидата на пост главы ОТО

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и проводят мероприятия по установлению лица, причастного к поджогу.

В Дрогобыче подожгли автомобиль кандидата на пост главы ОТО
Фото: поліція Львівської області

В Дрогобыче Львовской области неизвестный мужчина поджег авто кандидата на пост главы Дрогобычской ОТО.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Сегодня, 19 октября, на оперативную линию 102 поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыч, кандидата на пост главы Дрогобычской ОТО, о том, что около девяти часов утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль "Мерседес", который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и проводят мероприятия по установлению лица, причастного к поджогу авто.

Напомним, вчера на Львовщине в поселке Рудно злоумышленники повредили автомобиль кандидата в депутаты Львовского городского совета от НРУ Богдана Каличака и устроили драку, из-за чего пострадал отец кандидата. Правоохранители открыли производство по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательного права", злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

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