На Луганщине во время учений "нейтрализовали ДРГ" и защитили объект критической инфраструктуры

Служба безопасности Украины провела в Луганской области тактико-специальные учения по предотвращению диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры региона.

Фото: пресс-центр СБУ

Тренировки проходили два дня. В них вместе с подразделениями СБУ приняли участие представители Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных Сил Украины, Нацполиции и Государственной пограничной службы, информирует пресс-центр СБУ .

В ходе учений "диверсионно-разведывательная группа" пыталась совершить несколько терактов на промышленных объектах в Лисичанске. Для обезвреживания террористов сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ провели операцию с привлечением военной авиации.

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ