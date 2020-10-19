На Луганщине во время учений "нейтрализовали ДРГ" и защитили объект критической инфраструктуры
СБУ провела операцию с привлечением военной авиации.
Служба безопасности Украины провела в Луганской области тактико-специальные учения по предотвращению диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры региона.
Тренировки проходили два дня. В них вместе с подразделениями СБУ приняли участие представители Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных Сил Украины, Нацполиции и Государственной пограничной службы, информирует пресс-центр СБУ.
В ходе учений "диверсионно-разведывательная группа" пыталась совершить несколько терактов на промышленных объектах в Лисичанске. Для обезвреживания террористов сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ провели операцию с привлечением военной авиации.
Напомним, 16 октября СБУ провела антитеррористические учения в Киеве. Совместные с Посольством Государства Израиль тренировки прошли в Печерском и Деснянском районах столицы.