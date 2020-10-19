На Луганщине во время учений "нейтрализовали ДРГ" и защитили объект критической инфраструктуры

СБУ провела операцию с привлечением военной авиации.

Служба безопасности Украины провела в Луганской области тактико-специальные учения по предотвращению диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры региона.

Фото: пресс-центр СБУ

Тренировки проходили два дня. В них вместе с подразделениями СБУ приняли участие представители Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных Сил Украины, Нацполиции и Государственной пограничной службы, информирует пресс-центр СБУ.

В ходе учений "диверсионно-разведывательная группа" пыталась совершить несколько терактов на промышленных объектах в Лисичанске. Для обезвреживания террористов сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ провели операцию с привлечением военной авиации.

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Напомним, 16 октября СБУ провела антитеррористические учения в Киеве. Совместные с Посольством Государства Израиль тренировки прошли в Печерском и Деснянском районах столицы.

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