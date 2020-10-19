В Хмельницкой области сельский голова погорел на взятке $15 000

Чиновник требовал деньги за разрешение на приватизацию 10 гектаров земли.

В Изяславском районе Хмельницкой области правоохранители задержали сельского голову на взятке в размере 15 тысяч долларов США.

Фото: mvs.gov.ua

Чиновник требовал и получил указанные средства от местного жителя за предоставление разрешения на изготовление технической документации о передаче в частную собственность земельного участка площадью 10 гектаров.

Как информирует пресс-служба МВД, задержали чиновника в помещении сельского совета во время получения им указанной суммы.

Фото: mvs.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

"Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрания ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черкасской области сельский голова получил 5 лет тюрьмы за 10 тыс. гривен взятки. Чиновник получил деньги за размещение рекламы на территории села.

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