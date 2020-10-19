Тайвань заявил о ранении своего чиновника во время конфликта с китайскими дипломатами

Островное государство Тайвань заявило о ранении своего дипломата в результате столкновения с китайской стороной на Фиджи.

Власти заявили, что чиновник попал в больницу после того, как двое китайских дипломатов ворвались в его приемную, пишет Aljazeera.

Конфронтация состоялась 8 октября, когда тайваньцы пытались помешать китайским дипломатам фотографировать гостей на посвященном Национальному дню Тайваня мероприятии.

По словам спикера тайваньского МИД Джоан Оу, чиновник был госпитализирован с травмой головы, а китайских дипломатов задержала полиция.

"Министерство иностранных дел осуждает действия сотрудников Китая на Фиджи, которые серьезно нарушают верховенство закона и нормы цивилизованного поведения", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД .

Китай, который считает Тайвань своей территорией, недавно усилил давление на тайваньскую власть. Китай заявляет, что Тайвань является одной из провинций и не имеет права на полноценные международные связи с другими государствами.

Напомним, что Тайванем управляет правительство Республики Китай (контролирует лишь остров Тайвань и ряд мелких островов), но на остров также претендует правительство Китайской Народной Республики.

14 октября президент Китая Си Цзиньпин призвал морскую пехоту сосредоточиться на подготовке к войне. Соответствующее заявление он сделал во время посещения военной базы на юге Китая. С кем Си Цзинпинь собрался воевать - не уточняется, однако его призыв прозвучал на фоне обострения политического напряжения между Китаем и Тайванем, который Пекин считает своим.