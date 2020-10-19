Новый пропускной пункт "Счастье" в Луганской области откроют 10 ноября, - штаб ООС

Работы по строительству КПВВ продолжаются.

На Луганщине продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Фото: Штаб ООС

Открытие КПВВ "Счастье" запланировано на 10 ноября 2020 года. Его ожидаемая пропускная способность въезда-выезда - 10-15 тысяч человек в сутки.

"Решение о создании нового КПВВ было принято 22 июля 2020 года во время встречи Трехсторонней контактной группы. К строительству пешеходного сообщения привлечены представители военно-гражданских администраций Луганской области, рабочие Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог", - отметили в штабе.

Фото: Штаб ООС

При поддержке международных гуманитарных организаций на новом пункте будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Фото: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

Напомним, строить новый КПВВ начали в конце сентября. Его сооружение осуществляется в два этапа. Сначала обустраивается пешеходное сообщение, потом - автомобильное.

Единственный автомобильный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области КПВВ "Золотое" закрыли в 2016 году.

Сейчас в Луганской области открыт только один КПВВ: в Станице Луганской. В июне через этот КПВВ линию соприкосновения с временно оккупированной территорией Луганской области пересекло 14,5 тыс. человек и более 600 единиц техники.

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