В Польше решили упростить получение ВНЖ для заробитчан

В Польше решили упростить получение ВНЖ для заробитчан

В Польше занялись законодательным упрощением процесса получения ВНЖ для иностранцев (так называемые - Карты временного побыту). Об этом со ссылкой на пресс-службу Gremi Personal компании сообщает БизнесЦензор.

В первую очередь это коснется украинских граждан, как наиболее многочисленной категории претендентов на ВНЖ в Польше. По состоянию на июль 2020 г., 237 тыс. граждан Украины из почти 500 тыс. иностранцев имеют Карты побыту.

Совет министров Польши опубликовал в своем официальном Бюллетене Проект закона о внесении изменений в закон об иностранцах и некоторые другие акты (UD138).

Законопроект направлен на упрощение получения Карт побыту с целью работы, что позволит иностранцам быстрее легализироваться и приступить к работе в Польше.

В частности, в документе предлагается отказаться от необходимости предоставления договоров на аренду жилья иностранцем, упростить процедуру получения новой Карты побыту при смене работодателя, расширить список обстоятельств, по которым не требуется вносить изменения в Карту побыту (например, сейчас при смене должности даже в рамках одной компании нужно менять Карту). Также предлагается упростить процедуру получения Карты и разрешений для работы для сезонных работников.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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