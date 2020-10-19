РоSSийские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия около Авдеевки.
За прошедшие сутки, 18 октября, в районах ответственности украинских военных на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации - в районе Авдеевки.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.
Так, в обеденное время оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером - применили автоматический станковый гранатомет.
"Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому в ответ на провокационные действия противника они оружие не применяли. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было", - отметили в штабе.
С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в течение суток 17 октября оккупанты стреляли пять раз, кроме того, украинские военные перехватили дроны противника.