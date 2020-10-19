РоSSийские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия около Авдеевки.

РоSSийские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Требухов

За прошедшие сутки, 18 октября, в районах ответственности украинских военных на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации - в районе Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Так, в обеденное время оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером - применили автоматический станковый гранатомет.

"Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому в ответ на провокационные действия противника они оружие не применяли. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было", - отметили в штабе.

С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение суток 17 октября оккупанты стреляли пять раз, кроме того, украинские военные перехватили дроны противника.

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