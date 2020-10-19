Состояние Балуха улучшилось: он начал ходить

Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого избили 8 сентября в Киеве , продолжает реабилитацию и уже начал ходить.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Ирина Геращенко.

"Спасибо лечащим врачам В. Балуха. Сегодня хорошие новости, и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная", - написала Геращенко.

По ее словам, врачи даже разрешили навестить друга другому нардепу Ахтему Чийгозу.

Напомним, бывшего политзаключенного нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

18 сентября полиция задержала мужчину, который совершил нападение. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в ресторане, где Балух праздновал годовщину освобождения из плена.

19 сентября 32-летнего жителя Киевской области, который подозревается в жестоком избиении Балуха, арестовали на два месяца.

5 октября Балух пришел в себя, но все еще оставался очень слабым.