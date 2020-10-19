"Письмо СБУ" к "Европейской солидарности" может быть вмешательством РоSSии в избирательный процесс, - ОПОРА

Письмо партии "Европейская солидарность", направленное якобы Службой безопасности Украины, может быть вмешательством РоSSии в избирательный процесс.

Гражданская сеть ОПОРА, Лаборатория цифровой безопасности и Международный центр обороны и безопасности провели экспертизу, выводы которой подтверждают факт имитации злоумышленниками роSSийского происхождения переписки с незаконными требованиями со стороны СБУ , направленными партии "Европейская Солидарность". Об этом сообщается на сайте ОПОРЫ.

"Фактически это была провокация, целью которой стала публичная дискредитация СБУ , а также публичное противостояние между участниками избирательного процесса и органами власти в Украине. Выявленный факт является одним из вероятных свидетельств вмешательства РоSSии в избирательный процесс в Украине", - говорится в сообщении.

9 октября нардеп Ирина Геращенко сообщила о том, что со стороны якобы Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях поступило письменное обращение. В нем было требование предоставить перечень кандидатов от политической партии в депутаты городских, сельских, поселковых, районных советов, а также сельских, поселковых, городских голов в пределах Донецкой и Луганской областей, их краткую характеристику, подробные биографические сведения, информацию об их расходах.

Служба безопасности Украины опровергла информацию об отправке письма.

"Из публичной информации, обнародованной в сети «Интернет», можно понять, что письмо отправлено с электронного ящика osbu_don@ssu.gov.ua, хотя по информации с сайта СБУ электронный адрес ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях – usbu_don@ssu.gov.ua.И хотя адреса ящиков не совпадают, партия получила письмо с веб-домена СБУ (ssu.gov.ua), что не могло не настораживать. Однако в современном информационном мире существует множество способов подделки отправителя электронного письма (Email-spoofing), которыми довольно часто пользуются интернет-мошенники или же спецслужбы иностранных государств. Для того, чтобы идентифицировать настоящий домен отправителя этого письма, а также чтобы потенциально узнать IP-адреса, с которых направлялось письмо, и убедиться в его подлинности, ОПОРА получила .eml (.emlx, .msg) файл письма", - говорится в отчете ОПОРЫ.

Поле отправителя содержит почтовый адрес osbu_don@ssu[.]gov[.]ua, имитирующий официальное доменное имя Службы безопасности Украины. На самом деле оно было отправлено с ящика 1504191355@lenta[.]ru – бесплатного ящика на почтовой инфраструктуре rambler[.]ru.

Адрес отправителя – киевский IP-адрес 176[.]107[.]185[.]28. Отмечается, что это может указывать на арендованный прокси-сервер с установленным почтовым клиентом PHPMailer 5.2.26.

PDF-файл письма был создан с помощью старой версии Office Word 10, что может означать использование виртуальной машины или неудовлетворительное состояние использованного программного обеспечения.

"В файл вложено несколько изображений, в частности государственного герба, рукописной подписи и даты. Метаданные изображений свидетельствуют, что оригинальные файлы изображений на компьютере автора имели названия на русском языке. Нам неизвестно, кто именно был инициатором этой провокации, но Служба безопасности Украины должна не только ответить публично, как она сделала это на своем сайте, что не направляла такое письмо, а и изучить данную ситуацию на предмет установления злоумышленников или их происхождения", - подчеркнули в ОПОРЕ.

Напомним, что в начале октября партия " ЕС " получила письмо на имя Петра Порошенко, подписанное вр.и.о. начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях господином Русиновым.

В письме просили предоставить информацию о партийных кандидатах на местных выборах, а также указать источники финансирования.