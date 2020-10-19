Дочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с Зеленским

"Я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле он заявил протест против политики капитуляции".

Дочь военного Николая Микитенко, который поджег себя на Майдане, требует встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Юлия Микитенко сообщила в фейсбуке.

"Требую встречи с президентом. Владимир Александрович, имейте мужество взглянуть мне в глаза! В первые сутки после того, как мой отец это сделал, большинство СМИ написали, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самоубийство. Но это не соответствует действительности. И я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле он заявил протест против политики капитуляции Владимира Зеленского", - написала она.

"Я его дочь и буду сейчас говорить от его имени. Он не был фанатиком и не был самоубийцей. Он очень любил жизнь и Украину. И сразу, как только началась роSSийская интервенция, в первых рядах пошел в добровольческий батальон Нацгвардии.

Это свидетельствует о том, что он был воином. Воином в душе. И война - это было его призванием. И, как любой воин, он был готов отдать жизнь за Украину. И он это сделал. И самое трагичное то, что его до сих пор не услышали", - добавила Юлия Микитенко.

Напомним, в ночь на 11 октября Николай Микитенко совершил самосожжение. Он получил ожоги третьей степени, впал в кому и умер через три дня, в День защитника Украины.

Дочь погибшего сообщила, что мотивы поступка были политическими. На странице Микитенко в фейсбуке есть несколько сообщений, в которых он говорил о несогласии с политикой действующей власти и самосожжении.

В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Он был ранен во время эвакуации сбитого вертолета на горе Карачун, имел группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.