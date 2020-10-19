Издательство книги о Стусе, против которой судился Медведчук, подаст апелляцию
"Этот суд - прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус, - не завершено".
Издательство Vivat оспорит решение Дарницкого районного суда Киева о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
Такова официальная позиция издательства, сообщила маркетинговый директор Екатерина Аврамчук.
"Этот суд - прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус, - не завершено, - говорится в сообщении. - Мы были готовы к такому решению, ведь было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником мы победим сразу. Вместо с тем мы не рассчитывали, что мы столь недалеко ушли от тех времен, когда происходил сам суд над Василием Стусом. У нас была надежда на то, что времена изменились".
"Мы приняли непростое финансовое, но вполне понятное для нас с точки зрения морали решение идти в Апелляционный суд. Заявление будет подано как только мы получим полный текст решения суда", - добавляют в Vivat.
Напомним, согласно решению судьи Дарницкого районного суда Марины Заставенко, из книги "Дело Василия Стуса" должны быть удалены фразы:
- "... была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук"
- "... Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания"
- "... он (имеется в виду Виктор Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?.."
- "... распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) - назначенный государством адвокат Медведчук"
- "... шестерка коммунистической системы Медведчук..."
- "Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?".
"Гражданское дело по иску Медведчука к Кипиани и ООО "Виват" удовлетворить частично, признать недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Медведчука на уважение чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации информацию, распространенную в книге "Дело Василия Стуса", - объявила судья.
Напомним также, в 2018 году был подобный скандал вокруг фильма о Василии Стусе. Из него тогда убрали все сцены, где фигурирует Медведчук. Позже, после общественного резонанса, сцены досняли, и фильм вышел в 2019 году под названием "Запрещенный".