Издательство книги о Стусе, против которой судился Медведчук, подаст апелляцию

"Этот суд - прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус, - не завершено".

Издательство Vivat оспорит решение Дарницкого районного суда Киева о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Такова официальная позиция издательства, сообщила маркетинговый директор Екатерина Аврамчук.

"Этот суд - прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус, - не завершено, - говорится в сообщении. - Мы были готовы к такому решению, ведь было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником мы победим сразу. Вместо с тем мы не рассчитывали, что мы столь недалеко ушли от тех времен, когда происходил сам суд над Василием Стусом. У нас была надежда на то, что времена изменились".

"Мы приняли непростое финансовое, но вполне понятное для нас с точки зрения морали решение идти в Апелляционный суд. Заявление будет подано как только мы получим полный текст решения суда", - добавляют в Vivat.

Напомним, согласно решению судьи Дарницкого районного суда Марины Заставенко, из книги "Дело Василия Стуса" должны быть удалены фразы:

"... была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук"

"... Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания"

"... он (имеется в виду Виктор Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?.."

"... распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) - назначенный государством адвокат Медведчук"

"... шестерка коммунистической системы Медведчук..."

"Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?".

"Гражданское дело по иску Медведчука к Кипиани и ООО "Виват" удовлетворить частично, признать недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Медведчука на уважение чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации информацию, распространенную в книге "Дело Василия Стуса", - объявила судья.

Фото: Якабу

Напомним также, в 2018 году был подобный скандал вокруг фильма о Василии Стусе. Из него тогда убрали все сцены, где фигурирует Медведчук. Позже, после общественного резонанса, сцены досняли, и фильм вышел в 2019 году под названием "Запрещенный".