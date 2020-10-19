У жены и сына Гройсмана диагностировали ковид

Экс-премьер отметил, что сам он получил отрицательный тест на COVID-19, но ушел на самоизоляцию.

У жены и сына Гройсмана диагностировали ковид
Фото: Макс Требухов

Жена и сын бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана заболели коронавирусом. Политик решил оставаться с семьей, отменил все встречи и находится на самоизоляции.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Дорогие друзья! К сожалению, с прошлой недели моя жена и мой сын болеют коронавирусом. Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID-19, чтобы никого не подвергать опасности, я обязан соблюдать режим самоизоляции и потому отменил все свои встречи и рабочие поездки... Понимаю, что сегодня наша семья переживает все то, что переживают десятки тысяч украинских семей. Но сегодня как никогда очень важно, чтобы мы уделили внимание, заботу и свою любовь тем, кто заболел, кому сегодня трудно. Важно быть с ними рядом. Поэтому я принял решение остаться вместе со своей женой, с сыном дома, и мы вместе будем проходить это испытание", - написал Гройсман.

Экс-премьер также отметил, что сам он получил отрицательный тест на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 19 октября в Украине - 303 638 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 5 673 - летальных, 126 489 пациентов выздоровели.

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