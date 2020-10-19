Главный санврач: препарат ремдесивир закупили и транспортируют в Украину

16 октября ВОЗ сообщила, что ремдесивир почти не снижает смертность из-за COVID-19.

Главный санврач: препарат ремдесивир закупили и транспортируют в Украину
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров\'я України

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что препарат ремдесивир (remdesivir) для лечения коронавирусной инфекции уже закупили и транспортируют в Украину.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Он закуплен государственным предприятием «Медицинские закупки Украины». И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев", - сказал Ляшко.

16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ремдесивир почти не снижает смертность из-за COVID-19. Интервью с заместителем министра записывали за день до этого.

Ляшко также отметил, что смертность от COVID-19 в Украине составляет менее 2%.

Напомним, в конце августа Министерство здравоохранения инициировало проведение централизованных закупок противовирусного препарата ремдесивир (remdesivir) для лечения коронавирусной инфекции. Отмечалось, что, по данным американских ученых, ремдесивир сокращает время выздоровления от COVID-19 на 31%, или в среднем на 4 дня.

Ремдесивир - синтетический противовирусный препарат, который изначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. Препарат относится к рекомендованным для лечения больных COVID-19 и внесен в украинский протокол.

Специфического лечения от COVID-19 пока не существует, однако есть альтернативы, которые рассматривают мировые ученые. Для того, чтобы эти препараты можно было использовать в Украине, 30 марта Верховная Рада приняла закон о лечении #Covid-19# незарегистрированными лекарственными препаратами.  

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