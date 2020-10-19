Netflix в Киеве снимает документальный фильм или сериал о протестах в Беларуси, - советник Тихановской

Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе.

Стриминговий портал Netflix готовит к производству документальный фильм или сериал о протестах в Беларуси.

Об этом сообщил в Telegram советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франтишек Вячорка.

"Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусских протестах, который должен выйти на Netflix. Герои - демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе", - говорится в сообщении.

Вячорка также добавил, что членов съемочной группы уже даже задерживали.

Как сообщалось, с лета Netflix снимает свой первый фильм в Украине - комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне - The Last Mercenary. Сообщалось, что львиная доля съемок пройдет в Киеве . Также будут снимать в Париже. По сюжету, события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые протесты. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.