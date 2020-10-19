Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

Гейр Тоскедал сообщил, что выдвигает кандидатуры лидеров оппозиции "за их борьбу за справедливые выборы".

Норвежский депутат Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, которые, по его словам, заслужили эту награду за "организацию мирных протестов" против режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает rfi.

Гейр Тоскедал сообщил, что выдвигает кандидатуры белорусских лидеров оппозиции "за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они являются вдохновительницами мирных оппозиционных протестов против нелегитимного режима в Беларуси". Он выделил "фантастическое мужество" участников протестов и выразил надежду, что его предложение привлечет "еще больше внимания к мирной борьбе против последнего диктатора Европы" и к тем, кто борется за "свободную и демократическую Беларусь ".

Нобелевский комитет принимает все кандидатуры, представленные до 31 января лицами, которые имеют на то полномочия в соответствии с уставом Нобелевского фонда. Гейр Тоскедал попадает в эту категорию как член Стортинга (норвежский парламент - ред.).

Ежегодно Нобелевский комитет получает сотни предложений. Имена предложенных кандидатов держатся в секрете на протяжении пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор.

Напомним, в 2020-м Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН . Отмечается, что The World Food Programme - крупнейшая в мире гуманитарная организация, занимающаяся борьбой с голодом и способствующая продовольственной безопасности. В 2019 году помощь от WFP получили около 100 миллионов.

В сентябре член норвежского парламента и глава делегации в НАТО Кристиан Тибринг-Гедде направил письмо в Нобелевский комитет, в котором отметил, что Нобелевской премии мира достоин президент США Дональд Трамп - за вклад в решение затянувшихся конфликтов. Он сообщил, что администрация Трампа, в частности, сыграла ключевую роль в установлении отношений между Израилем и ОАЭ . В 2018 году Тибринг-Гедде уже выдвигал кандидатуру Трампа на эту номинацию, но тогда Трамп ее не получил.

Противника Трампа на выборах - демократа Джо Байдена - также номинировали на премию мира: это сделал депутат британского парламента лейборист Крис Брайант.

17 сентября профессор американского университета Ратгерса Сергей Ерофеев сообщил, что на Нобелевскую премию мира выдвинули роSSийского политика Алексея Навального.