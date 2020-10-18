Порошенко анонсировал продолжение масштабной борьбы с коронавирусом после выборов

Пятый президент считает, что правоохранительные органы должны расследовать, куда были потрачены миллиарды из коронавирусного фонда.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что на следующий день после выборов продолжит помощь медицинским учреждениям, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Было очевидно, что власть дилетантов не сможет дать ответ на этот вызов. Так же как на любой другой. Именно поэтому наша команда уже в марте развернула мощную благотворительную волонтерскую деятельность", - сказал Порошенко.

По его словам, больницы по всей Украине получили от "Благотворительного Фонда Порошенко" более 50 новых и восстановленных аппаратов ИВЛ, 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч противовирусных очков, десятки тысяч защитных масок и тестов.

Порошенко добавил, что правоохранительные органы должны расследовать, куда были потрачены миллиарды из коронавирусного фонда.

"Пациенты как минимум 80 процентов расходов платят из собственного кармана. В Львовской области потребности в лекарствах покрываются на 20-25%. Об этом рассказал украинским журналистам Любомир Рак, врач Львовского центра здоровья легких. Сейчас один день в больнице стоит пациенту 2 - 2,5 тысячи гривен. И это только медикаментозное обеспечение. Если человек попадает в реанимацию, то есть случай тяжелый, сумма увеличивается до 5-6 тысяч гривен в день. Так где, спрашивается, те 66 млрд гривен, которые по нашему предложению парламент выделил Правительству Зеленского на борьбу с ковидом? И почему НАБУ не занимается этим? И разве не тех, кто разворовал эти ковидные средства, надо наказывать пожизненным заключением?! ", - сказал нардеп.

Напомним, в марте «Благотворительный Фонд Порошенко» оперативно откликнулся на обращение директора КП «Киевская городская клиническая больница скорой помощи» Александра Ткаченко и профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких. Фонд Порошенко сообщил, что также закупил комплекты реанимации, которые в ближайшее время отправят в областные центры.