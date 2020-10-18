Порошенко анонсировал продолжение масштабной борьбы с коронавирусом после выборов

Пятый президент считает, что правоохранительные органы должны расследовать, куда были потрачены миллиарды из коронавирусного фонда.

Порошенко анонсировал продолжение масштабной борьбы с коронавирусом после выборов
Фото: qha.com.ua

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что на следующий день после выборов продолжит помощь медицинским учреждениям, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Было очевидно, что власть дилетантов не сможет дать ответ на этот вызов. Так же как на любой другой. Именно поэтому наша команда уже в марте развернула мощную благотворительную волонтерскую деятельность", - сказал Порошенко.

По его словам, больницы по всей Украине получили от "Благотворительного Фонда Порошенко" более 50 новых и восстановленных аппаратов ИВЛ, 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч противовирусных очков, десятки тысяч защитных масок и тестов.

Порошенко добавил, что правоохранительные органы должны расследовать, куда были потрачены миллиарды из коронавирусного фонда.

"Пациенты как минимум 80 процентов расходов платят из собственного кармана. В Львовской области потребности в лекарствах покрываются на 20-25%. Об этом рассказал украинским журналистам Любомир Рак, врач Львовского центра здоровья легких. Сейчас один день в больнице стоит пациенту 2 - 2,5 тысячи гривен. И это только медикаментозное обеспечение. Если человек попадает в реанимацию, то есть случай тяжелый, сумма увеличивается до 5-6 тысяч гривен в день. Так где, спрашивается, те 66 млрд гривен, которые по нашему предложению парламент выделил Правительству Зеленского на борьбу с ковидом? И почему НАБУ не занимается этим? И разве не тех, кто разворовал эти ковидные средства, надо наказывать пожизненным заключением?! ", - сказал нардеп.

Напомним, в марте «Благотворительный Фонд Порошенко» оперативно откликнулся на обращение директора КП «Киевская городская клиническая больница скорой помощи» Александра Ткаченко и профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких. Фонд Порошенко сообщил, что также закупил комплекты реанимации, которые в ближайшее время отправят в областные центры.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
Бюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправокБюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправок
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.infoПартию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.info
Блок рекламы


Похожие новости
Карантин в Украине могут продлить после Нового года - ЛяшкоКарантин в Украине могут продлить после Нового года - Ляшко
Денег на проведение опроса Зеленского в день выборов в бюджете нет - РазумковДенег на проведение опроса Зеленского в день выборов в бюджете нет - Разумков
Порошенко предложил создать в каждом регионе местные фонды противодействия коронавирусуПорошенко предложил создать в каждом регионе местные фонды противодействия коронавирусу
Порошенко вылечился от коронавирусаПорошенко вылечился от коронавируса
Беларусь покинул последний член президиума Координационного СоветаБеларусь покинул последний член президиума Координационного Совета
Трамп провел первый митинг с избирателями после выздоровления от ковида и заявил, что чувствует себя "очень сильным"Трамп провел первый митинг с избирателями после выздоровления от ковида и заявил, что чувствует себя "очень сильным"
Азербайджан заявил об обстрелах после перемирия, Армения отрицаетАзербайджан заявил об обстрелах после перемирия, Армения отрицает
Владимир Зеленский пожаловался, что Порошенко до сих пор считает себя президентомВладимир Зеленский пожаловался, что Порошенко до сих пор считает себя президентом
"Слуга народа" Качура: партия однозначно будет сотрудничать с ОПЗЖ после местных выборов, но коалиции не будет"Слуга народа" Качура: партия однозначно будет сотрудничать с ОПЗЖ после местных выборов, но коалиции не будет
Балуха переводят в нейрохирургию после более чем месячного пребывания в реанимацииБалуха переводят в нейрохирургию после более чем месячного пребывания в реанимации
Последние новости
Подгружаем последние новости