Качура: руководителем организации «Украинского выбора» Медведчука я мог стать без моего ведома

Народный депутат от "Слуги Народа" Александр Качура заявил, что его данные в госреестрах рядом с названием партии Виктора Медведчука "Украинский выбор" могли вписать без его ведома.

Об этом Качура рассказал в интервью "Радио Свобода".

Фамилия нардепа, согласно данным ресурса YouControl и официальному ответу Министерства юстиции Украины, в государственных реестрах указывается рядом с отметкой "руководитель Обособленного подразделения № 800896 Всеукраинской общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" в Cоломенском районе города Киева ".

"Я думаю, что в тот момент, когда регистрировали какие-то ячейки, таким образом были просто записаны люди какие-то, возможно, которые были участниками акции ("Украинский выбор"- ред.). Знаете, как в Партию регионов записывали просто всех, а люди не знали, и записали в эту ячейку меня в том числе. И я разберусь, потому что я такого заявления никогда не подавал, не являлся руководителем этой организации и никакого отношения не имею, кроме того, что акцию проводили среди других, наверное, сотен акций, которые делались нашей организацией также и совместно с другими партиями и общественными объединениями", - заявил Качура.

Депутат отметил, что в 2012 году вместе с представителями созданной им молодежной организации он провел совместную акцию с молодежным крылом "Украинского выбора", которая была посвящена борьбе с распространением ВИЧ/СПИД. Во время этого мероприятия студентам раздавали презервативы. При этом идеологический вектор самой партии для Качуры важным не был.

"Когда мне было 20 с лишним лет или даже меньше, то никто вообще не знал, кто такой Медведчук и что это за организация на самом деле... Тогда еще не было оккупации Крыма, всех известных событий на Донбассе, когда РоSSийская Федерация напала на нашу страну... Мне было тогда 20 с лишним лет, когда эта акция проходила, и я не видел ничего плохого в этом. И я сейчас не вижу ничего плохого", - сказал Качура.

Нардеп добавил, что не будет оправдываться за надетую символику "Украинского выбора".

"Я однозначно не открещиваюсь от того, что провел ту акцию. Я сделал правильно и точно не буду оправдываться за то, что надел какую-то майку какой-то партии или организации, то, что я сделал фотографию, то, что я делал это для того, чтобы здоровы были студенты в нашем Политехническом институте", - сказал депутат.

Качура отметил, что в рамках судебного иска, инициированного им, он уже обратился за разъяснениями в Минюст, а сейчас еще и планирует обратиться к представителям "Украинского выбора", чтобы ему предоставили разъяснения, как его фамилия оказалось в госреестрах рядом с пометкой "руководитель организации "Украинский выбор".

"Первый ответ, который есть, что никаких нет протоколов. Если, например, обособленное подразделение регистрируется, собирается конференция, и тогда те, кто избираются, подписывают протоколы. Таких протоколов на сегодняшний день нет в регистрационном деле, и никогда не было таких протоколов", - сказал депутат.