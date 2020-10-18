На Львовщине напали на кандидата в депутаты и его отца

На Львовщине в поселке Рудно злоумышленники повредили автомобиль кандидата в депутаты Львовского городского совета от НРУ Богдана Каличака и устроили драку, из-за чего пострадал отец кандидата.

Об этом сообщила Национальная полиция Львовской области.

"17 октября в 17.20 на оперативную линию 102 поступило сообщение от одного из кандидатов в Львовский городской совет о том, что в поселке Рудно неизвестные лица препятствовали проводить предвыборную агитацию, устроили драку и повредили его автомобиль "Опель", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности злоумышленников - местных жителя возрастом 24 и 31 год.

По факту происшествия открыли производство по ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование осуществлению избирательного права). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до пяти лет лишения свободы.

Также в Львовской организации НРУ сообщили, что после встречи кандидата в Львовскую ОТО от НРУ Игоря Кузьмака с общественностью избили кандидата в депутаты Львовского городского совета Богдана Каличака и его отца.

"Отец находится в больнице, а сам Богдан дает показания полиции о преступлении. Три человека в нетрезвом состоянии сначала напали на Богдана и его отца, а потом ломом разбили его машину. Мы считаем, что это провокация и подлые действия наших оппонентов", - заявили в НРУ Львовщины.

Напомним, в июне депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского избили на заправке в одном из сел Житомирской области. Мужчина получил ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту проживания. Заславский написал заявление в полицию, однако не знаком с оппонентом. Во фракции допускают, что это был бытовой конфликт.