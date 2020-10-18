Президент Азербайджана сообщил о восстановлении контроля над историческим мостом в Карабахе

Азербайджан восстановил контроль над древним Худаферинским мостом в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над старинным Худаферинским мостом. Да здравствует народ Азербайджана! Карабах - это Азербайджан!", - написал Алиев.

В Армении пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, вчера Алиев заявил, что армия Азербайджана "взяла под контроль" город и семь сел Нагорного Карабаха. Город Физули, по его словам, стал "свидетелем армянского фашизма".

27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, который контролируется Арменией, возобновились активные боевые действия.

10 октября по итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня. Переговоры продолжались 10 часов. В результате стороны сошлись на четырех пунктах. В частности, режим прекращения огня должен был начаться в 12:00 в субботу, 10 октября. Через час после его начала Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия.

В начале октября в ООН сообщили, что с начала возобновления активных боевых действий 27 сентября в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях погибло более 50 гражданских лиц.

17 октября Азербайджан заявил, что в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Армении по городу Гянджа погибли 12 человек, более 40 человек получили ранения.