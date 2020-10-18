Опрос Зеленского: появились детали о формате проведения

Опрос будут проводить волонтеры в белых накидках с надписью "5 вопросов от президента".

Опрос Зеленского: появились детали о формате проведения
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Появились новые детали о формате проведения опроса президента Украины Владимира Зеленского в день выборов 25 октября.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Согласно документу, которым располагает LB.ua, у избирательного участка стоит волонтер и проводит опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает какую бы то ни было агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.

Структура сети опроса будет включать областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса.

Напомним, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять вопросов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств для опроса не предполагается. В партии "Слуга народа" заявили, что всеукраинский опрос президента Украины Владимира Зеленского будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты.

Ранее в Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.



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