На Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборах

В Одесской области напали на главного редактора местного издания Романа Варшанидзе, когда он снимал материал о местных выборах.

В полиции сообщили, что инцидент произошел в субботу, 17 октября, в селе Великодолинское Овидиопольского района.

Трое неизвестных избили журналиста. Его с ушибами и сотрясением мозга доставили в больницу.

Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Пострадавший журналист прокомментировал инцидент на своей странице в фейсбук. Он считает, что на него напали представители политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"На меня, как журналиста "Альтернатива.орг", совершено нападение представителями ОПЗЖ. Нападение совершено в пгт Великодолинское, куда я приехал на встречу с кандидатом на пост главы Великодолинского поселкового совета Юрием Никитинским. Методы насилия "партии войны" переносятся и в мирную жизнь ", - написал он.

Отметим, это уже не первое нападение на Романа Варшанидзе. В августе 2017 года на него напали неизвестные и побили битами.

Напомним, полиция открыла более 400 уголовных дел, связанных с выборами. Они назначены на 25 октября.