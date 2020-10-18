"ЕС" готовит иск против Труханова за попытку переименовать проспект Небесной Сотни

Одесская территориальная организация партии «Европейская Солидарность» подает в суд на Геннадия Труханова за попытку переименовать проспект Небесной Сотни. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«Следуя принципам европейской интеграции, развития демократических традиций и укрепления прав человека, Украина будет продолжать двигаться от тоталитарного советского прошлого. Мы осуждаем и выступаем против манипуляций и провокаций, а также политических игр вокруг ностальгии некоторых сограждан. Будущее Украины - в цивилизованной европейской семье», - убеждены в партии.

«Действие городских властей является чистейшей воды предвыборным популизмом и провокацией, попыткой создать очередной раскол внутри украинского общества в Одессе и заработать политические очки. Более того, эти действия лицемерны, ведь со времени переименования прошли годы, но только перед выборами эта тема заинтересовала людей в кабинетах на Думской площади», - отмечают в «Европейской Солидарности».

Переименование проспекта и возвращение ему советского названия является прямым нарушением законов Украины, поэтому такая инициатива не имеет никакой юридической перспективы - говорится в заявлении.

«Подвиг и самопожертвования Небесной Сотни - одна из трагических страниц нашей истории, это цена, которую платит наше общество за право самоидентификации, за суверенитет и независимость. Одесса - не совок! Одесса - европейский город с европейский будущим», - отмечают в «Европейской Солидарности».

Напомним, в Одессе в 2016 году в рамках декоммунизации переименовали 56 улиц. Однако уже через год Одесский городской совет решил вернуть предыдущие названия всем улицам, в частности, и проспекту Маршала Жукова.

Однако эти переименования декоммунизированных улиц в апреле 2017 отменил Приморский райсуд Одессы, признав, что возвращение старых названий было противоправным.

В сентябре этого года Труханов заявил, что собирается вернуть проспекту Героев Небесной Сотни название в честь Жукова.

17 октября Одесская городская историко-топонимическая комиссия приняла решение переименовать проспект Небесной Сотни и вернуть ему старое название - проспект Маршала Жукова. На основании этого решения по инициативе Труханова за возвращение проспекту советского названия может проголосовать горсовет.