Зарплаты главных антикоррупционеров страны - руководителей НАБУ, НАПК и САП

Главные украинские борцы с коррупцией – люди далеко не нищие. Конечно, до жалованья Андрея Коболева или Игоря Смелянского им далеко, однако и они не сдают бутылки и не считают яйца в холодильнике в ожидании зарплаты. Портал slovoidilo выяснил, сколько заработали за сентябрь руководители трех подразделений, отчаянно борющихся с коррупцией в Украине.

Сколько получают в Украине профессиональные борцы с коррупцией: зарплаты руководителей НАБУ, НАПК и САП

Почти все руководители этих трех структур заработали не менее 100 тысяч гривен каждый. Самой "нищей" среди них оказалась Татьяна Варварская из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ее труд в сентябре родина оценила "всего" в 76 604 гривны.

Самая высокая зарплата оказалась также у сотрудника НАБУ, и это – не Артем Сытник. Хотя и директору на жалованье грех жаловаться. Он получил за сентябрь 189 753 гривны. А вот его заместитель Анатолий Новак по зарплате оказался впереди всех, отхватив за сентябрь 213 054 гривны.

Сколько получают в Украине профессиональные борцы с коррупцией: зарплаты руководителей НАБУ, НАПК и САП

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) также оказалось, что заму платят лучше, чем начальнику. Так, глава НАПК Александр Новиков получил 146 032 гривны. Зато старания его заместителя Ивана Преснякова оценили в 163 325 гривен. Еще один его зам, Александр Стародубцев, получил за свои труды 103 934 гривны.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и.о. руководителя Максим Грищук получил за сентябрь 111 528 гривен.

В общем, зарплаты у антикоррупционеров неплохие. Однако уже в следующем году могут сократить с ними разрыв в зарплате и получатели минималки. Ведь уже с нового года она составит 6000 гривен.


: Марченко Любов, Тудей

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